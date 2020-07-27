***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2020 13:06
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Çanakkale'deki fabrikasında Covid-19 salgınına karşı çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik alınan tedbirler sıkı şekilde uygulanmaktadır. Bu sayede üretim faaliyetlerimizde herhangi bir aksama yaşanmamıştır.
Bundan sonra da üretim faaliyetlerimizde bir aksama yaşanmaması için, bugünden geçerli olmak üzere 14 gün süreyle çalışanlarımızın mesai saatleri dışında da tarafımızca gözetim altında tutulduğu kapalı devre çalışma sistemi tedbir olarak uygulanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862020
BIST
16:111.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
16:116,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8626
En Düşük
6,8322
16:118,0485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0659
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0604
En Düşük
7,9455
16:11426,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 7,95
|Açılış
|: 426,78
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|NUGYO
|7,48
|18.902.804
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|15.092.195
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|14.089.209
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|283.334
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|31.983.327
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|364.380.674
|% -9,93
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|36,06
|1.280.120.078
|% 2,79
|
|IHLGM
|1,87
|796.074.881
|% 5,65
|
|EKGYO
|2,31
|786.101.470
|% -0,86
|
|SISE
|6,36
|581.595.101
|% -1,55
|
|GARAN
|7,82
|556.206.704
|% -1,14
|
|IHLGM
|1,87
|796.074.881
|% 5,65
|
|EKGYO
|2,31
|786.101.470
|% -0,86
|
|IHLAS
|1,00
|245.380.370
|% 9,89
|
|SISE
|6,36
|581.595.101
|% -1,55
|
|ITTFH
|3,99
|364.380.674
|% -9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7843
|8,8283
|% 0,56
|
|Frank
|7,4035
|7,4481
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|32,24
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,03
|
|Cumhuriyet
|2.858
|2.902
|70,00
|
|Tam
|2.870
|2.890
|95,10
|
|Yarım
|1.393
|1.410
|43,40
|
|Çeyrek
|699
|706
|21,70
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|1,40
|
|Gümüş Gr.
|5,32
|5,32
|0,30
|
|B. Petrol
|43,70
|43,70
|-0,08
|
Seans Raporu
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