***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2020 18:34
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
-Şirketimizin halen Merkez Yönetim Ofisi olarak kullanmakta olduğu İstanbul Tarabya adresindeki yol yalısı binasının, sahibi şirket tarafından, bedeli hâkim ortağımızca karşılanarak şirketimize bedelsiz surette mülkiyet devrinin şirket özsermayemizi daha da kuvvetlendirerek hisse senetlerimizin BİST Kotasyon Yönergesinde Yıldızlar Pazarında işlem görmesi için aranan özkaynak şartını sağlamak ve 30.09.2020 tarihli bilançomuzda yerine getirmiş olmak için gerçekleştirilmesine,
-Söz konusu gayrimenkulün 23.09.2020 tarihinde düzenlenen Değerleme Raporuna göre 92 milyon 650 bin TL olarak belirlenen değerinin bilançomuzda aktifimize ve aynı rakam ile değer artışları olarak özkaynak kalemleri arasına alınmasına ve bu suretle öz kaynaklarımızda 92 milyon 650bin TL artış sağlayan işlemin Eylül 2020 bilançomuzda gösterilmesi kararı alınmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876849
BIST
18:051.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
18:057,6604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0350
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
18:058,9266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0234
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
18:05458,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,90
|Açılış
|: 458,85
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
460,22
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.852,00
|3.192.890
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|1.900.717
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.810.511
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,96
|245.603.747
|% 10,00
|
|ATSYH
|2,75
|1.729.279
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,98
|473.988.617
|% -10,00
|
|YONGA
|47,66
|5.932.991
|% -9,99
|
|AYCES
|102,10
|40.002.851
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|34.905.296
|% -9,96
|
|SANFM
|8,07
|2.624.359
|% -9,93
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
|
|ASELS
|17,22
|1.267.988.752
|% 1,47
|
|AKBNK
|5,10
|773.625.802
|% 1,19
|
|KRDMD
|3,30
|727.306.741
|% 0,61
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
|
|ODAS
|2,69
|671.735.567
|% 2,67
|
|AKENR
|2,06
|513.344.168
|% 3,00
|
|ZOREN
|2,64
|626.406.768
|% 3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6561
|7,6604
|% 0,46
|
|Euro
|8,9002
|8,9266
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,7452
|9,7941
|% 0,59
|
|Frank
|8,2234
|8,2730
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0386
|2,0488
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-6,79
|
|Altın Gr.
|459
|459
|0,89
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|8,00
|
|Tam
|3.036
|3.112
|9,33
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|4,51
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,91
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,64
|5,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,10
|