***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında-Şirketimizin halen Merkez Yönetim Ofisi olarak kullanmakta olduğu İstanbul Tarabya adresindeki yol yalısı binasının, sahibi şirket tarafından, bedeli hâkim ortağımızca karşılanarak şirketimize bedelsiz surette mülkiyet devrinin şirket özsermayemizi daha da kuvvetlendirerek hisse senetlerimizin BİST Kotasyon Yönergesinde Yıldızlar Pazarında işlem görmesi için aranan özkaynak şartını sağlamak ve 30.09.2020 tarihli bilançomuzda yerine getirmiş olmak için gerçekleştirilmesine,-Söz konusu gayrimenkulün 23.09.2020 tarihinde düzenlenen Değerleme Raporuna göre 92 milyon 650 bin TL olarak belirlenen değerinin bilançomuzda aktifimize ve aynı rakam ile değer artışları olarak özkaynak kalemleri arasına alınmasına ve bu suretle öz kaynaklarımızda 92 milyon 650bin TL artış sağlayan işlemin Eylül 2020 bilançomuzda gösterilmesi kararı alınmıştır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876849BIST