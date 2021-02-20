***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul tarafından, Yakın İzleme Pazarında işlem gören şirketimiz paylarının, Kotasyon Yönergesinin 36.maddesi kapsamında 23.02.2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verildiği bildirilmiştir.En son 11.02.2021 tarihinde değiştirilen Kotasyon Yönergersinin 36.maddesine göre ‘'Yakın İzleme Pazarında işlem gören paylar, tüm kotasyon şartlarını sağlasalar dahi ilk etapta Alt Pazara alınabilirler Ana Pazar ve Yıldız Pazara alınmazlar.'' Bu düzenleme uyarınca şirketimiz paylarının Alt Pazarda işlem görmesi kararı alınmıştır.Borsa İstanbul Yönetimince en son 01.01.2021 tarihinden itibaren ondan önce de 01.10.2020 tarihinden itibaren işlem gören payların işlem görecekleri pazarlar , Kotasyon Şartları değerlendirilerek yeniden belirlenmişti.Bu bilgi ışığında ,Borsa İstanbul tarafından ,Şirketimiz paylarının 01.04.2021 ya da ilk karar tarihinde şartlarını taşıdığımız Yıldız Pazar'a alınacağını düşünmekteyiz.Pay sahiplerimize , çalışanlarımıza , Ülkemize geçmiş olsun ve hayırlı olsun dileklerimizi bu çabada emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz .Kamuoyumuza saygı ile duyurulur .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911271BIST