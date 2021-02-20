***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2021 14:35
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından, Yakın İzleme Pazarında işlem gören şirketimiz paylarının, Kotasyon Yönergesinin 36.maddesi kapsamında 23.02.2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verildiği bildirilmiştir.
En son 11.02.2021 tarihinde değiştirilen Kotasyon Yönergersinin 36.maddesine göre ‘'Yakın İzleme Pazarında işlem gören paylar, tüm kotasyon şartlarını sağlasalar dahi ilk etapta Alt Pazara alınabilirler Ana Pazar ve Yıldız Pazara alınmazlar.'' Bu düzenleme uyarınca şirketimiz paylarının Alt Pazarda işlem görmesi kararı alınmıştır.
Borsa İstanbul Yönetimince en son 01.01.2021 tarihinden itibaren ondan önce de 01.10.2020 tarihinden itibaren işlem gören payların işlem görecekleri pazarlar , Kotasyon Şartları değerlendirilerek yeniden belirlenmişti.
Bu bilgi ışığında ,Borsa İstanbul tarafından ,Şirketimiz paylarının 01.04.2021 ya da ilk karar tarihinde şartlarını taşıdığımız Yıldız Pazar'a alınacağını düşünmekteyiz.
Pay sahiplerimize , çalışanlarımıza , Ülkemize geçmiş olsun ve hayırlı olsun dileklerimizi bu çabada emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz .
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911271
BIST
17:591.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,93
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
17:596,9808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
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6,9992
En Düşük
6,9474
17:598,4678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0347
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
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8,4791
En Düşük
8,4198
17:59399,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,78
|Açılış
|: 399,82
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
400,83
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|46,20
|3.136.888
|% 10,00
|
|BRYAT
|499,40
|121.054.721
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|77.258.068
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|6.181.055
|% 9,99
|
|TKURU
|337,30
|8.124.654
|% 9,98
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|40.760.154
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|2.100.356
|% -10,00
|
|SEKUR
|37,62
|5.456.300
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,16
|1.265.597
|% -9,94
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|GUBRF
|79,80
|2.379.512.222
|% 4,31
|
|KOZAL
|144,90
|2.099.659.106
|% -4,73
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|KARSN
|5,21
|1.425.683.982
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,44
|622.948.193
|% -0,81
|
|PETKM
|5,19
|1.328.068.027
|% 1,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9764
|6,9808
|% 0,24
|
|Euro
|8,4599
|8,4678
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7441
|9,7930
|% 0,30
|
|Frank
|7,7527
|7,7994
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|7,31
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,23
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,06
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|-1,16
|
Seans Raporu
17:59
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17:59LINK
Yüzde 9.97 oranında artışla 38.82 lira fiyatla işlem gören hissede 513, 186 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 37 artarak (% 1.02 ) 1, 622
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, KARSN, EKGYO
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17:58XU100
Endeks 1, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 33, 387.00 milyon TL de
-
17:58EUHOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 177, 316 adet işlem