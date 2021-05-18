***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2021 15:44
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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06.05.2021
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye'nin balık konservesi alanındaki lider şirketi Dardanel, 2021 yılının ilk 3 ayına ilişkin finansal gerçekleşmelerini açıkladı.
Buna göre, Dardanel'in 2021 yılı ilk çeyrek konsolide cirosu geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %33 artışla 281.489.543.- TL olurken, FAVÖK 38.376.748.-TL, FAVÖK marjı ise %14 olarak gerçekleşti.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dardanel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, "2021 yılında da bütçe hedeflerimiz doğrultusunda büyümeye devam ediyoruz. Hedefimiz Türk halkının en sağlıklı proteinle beslenmesine katkı sağlamak ve ülkemizde şu an yılda 200 gram olan kişi başı ton balığı tüketimini dünya genelinde olduğu gibi yılda 1 kilonun üzerine çıkarmaktır. Dardanel markası ile şu anda %60 olan pazar payımızı daha da arttırmayı amaçlarken, yakın coğrafyamızda da güçlü pazar payına sahip yeni markaları satın almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936759
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|YBTAS
|16.395,10
|553.473
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|JANTS
|79,90
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|% 9,98
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|FENER
|28,44
|308.944.155
|% 9,98
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|BJKAS
|8,01
|401.354.022
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|MERIT
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|1.054.902
|% -10,00
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|MMCAS
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|YAPRK
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|KRDMD
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|Alış
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|Dolar
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|Euro
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|3.355
|37,00
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|3.372
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|14,64
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|7,32
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|Gümüş.Ons
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