***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketi dolayısıyla şirket yönetimimize, dilediği- uygun bulduğu şekil ve tutarda bağışta bulunmaya yetki verilmesine, bu yetki çerçevesinde yapılan yönetimimiz işlemlerinin yapılacak 2023 yılı faaliyetlerini konu alan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116786BIST