***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2023 18:01
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
1- Şirketimizin yapılacak ilk genel kurulunun onayına sunulmak üzere Oğuz Aldemir'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,
2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Oğuz Aldemir'in
Denetim Sorumlu Komite'nin üyeliğine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyeliğine seçilmesine,
Karar verilmiştir.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228175
BIST