***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında1- Şirketimizin yapılacak ilk genel kurulunun onayına sunulmak üzere Oğuz Aldemir'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Oğuz Aldemir'inDenetim Sorumlu Komite'nin üyeliğine,Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na,Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyeliğine seçilmesine,Karar verilmiştir.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228175BIST