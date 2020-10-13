***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Başlatılması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay Fiyatının Şirket Faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000Ek AçıklamalarŞirketimizin 13.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında-Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine,- Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 500.000 Adet (500.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,- Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 15.000.000 TL olarak belirlenmesine,- Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,- İşlemler için Yönetim Kurulu Başkanı Osman Niyazi Önen ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aşkın Kurultak'ın münferiden yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881233BIST