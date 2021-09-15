***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 595.000.000Mevcut Sermaye (TL) 53.281.753Ulaşılacak Sermaye (TL) 586.099.283Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DARDL, TRADARDL91A3 53.281.753 532.817.530,000 1.000,00000 1,00 DARDL, TRADARDL91A3 Hamiline DARDL(RÜÇHAN), TRRDRDL00026 2.429.748,29 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 53.281.753 532.817.530,000 1.000,00000 2.429.748,290Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 12.08.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 26.08.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 14.06.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 05.08.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 16.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 13.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarAna sözleşmemizin 8'ci maddesi içerisinde yer alan çıkarılmış sermayesinin 586.099.283 TL olarak güncellemesi için ekli tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.09.2021 (bugün) uygun görüş almak için bildirilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüş vermesini takiben ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilecektir.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Dardanel Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964021BIST