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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.10.2021 17:39



***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımın Tescil ve İlanı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 595.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 53.281.753
Ulaşılacak Sermaye (TL) 586.099.283

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DARDL, TRADARDL91A3 53.281.753 532.817.530,000 1.000,00000 1,00 DARDL, TRADARDL91A3 Hamiline DARDL(RÜÇHAN), TRRDRDL00026 2.429.748,29 0

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 53.281.753 532.817.530,000 1.000,00000 2.429.748,290

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 12.08.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 26.08.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.09.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 05.10.2021
SPK Başvuru Tarihi 14.06.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 05.08.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 16.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 13.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 12.10.2021

Ek Açıklamalar
Ana sözleşmemizin 8'ci maddesi içerisinde yer alan çıkarılmış sermayesinin 586.099.283 TL olarak güncellemesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz onaylanmış olup, 12.10.2021 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil ve 12.10.2021 tarih 10428 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969918


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