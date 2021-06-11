***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.06.2021 19:07
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin 1 Haziran 2021 tarih ve 2021/11 sayılı yönetim kurulu kararında şirketimizin Esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 8.maddesi kapsamında 595.000.000.- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 53.281.753.-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 532.817.530 Türk Lirası tutarında artırılarak 586.099.283 Türk Lirasına yükseltilmesine karar verilmişti.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun ekte'ki şekli ile kabul edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942043
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|% 9,95
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|BERA
|27,02
|108.733.280
|% 9,93
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|BOBET
|5,35
|449.133.468
|% 9,86
|
|EUKYO
|5,86
|3.063.626
|% 8,32
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|CLEBI
|230,50
|130.037.867
|% -10,00
|
|TKURU
|157,70
|5.721.234
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.694.924
|% -9,97
|
|RODRG
|17,00
|1.089.004
|% -7,81
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|381.029
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|THYAO
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|% -0,24
|
|EKGYO
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|% 2,78
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|ASELS
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|613.418.642
|% -0,57
|
|TUPRS
|103,70
|590.572.676
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
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|YKBNK
|2,27
|525.246.545
|% -0,87
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|ZRGYO
|1,63
|322.524.560
|% 0,62
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|GARAN
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|Tam
|3.346
|3.430
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|1.659
|-21,35
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