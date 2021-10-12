***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.10.2021 18:02
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
OSMAN NİYAZİ ÖNEN 402.085.564,24 TRY 68,60
DİĞER 184.013.718,76 TRY 31,40
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1,00 TRY 586099283 TRY 100 YOK İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970003
BIST
17:481.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,30
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
17:489,0457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0445
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0457
En Düşük
8,9803
17:4810,4531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0553
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
17:48513,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,34
|Açılış
|: 513,07
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler17:46
|PENTA
|192,50
|17.059.371
|% 10,00
|
|GESAN
|23,76
|242.410.871
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,30
|38.867.681
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.352.171
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|PRKAB
|21,30
|65.238.351
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|127.817.384
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.468.459
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|AYCES
|52,40
|3.023.204
|% -8,07
|
|GARAN
|9,46
|1.689.751.484
|% 0,21
|
|ASELS
|16,33
|1.315.676.312
|% 3,22
|
|THYAO
|13,93
|1.046.066.489
|% -1,90
|
|SASA
|27,64
|760.458.259
|% -0,58
|
|KRDMD
|6,76
|734.532.369
|% -0,73
|
|YKBNK
|2,42
|639.948.483
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|373.213.193
|% 2,23
|
|GARAN
|9,46
|1.689.751.484
|% 0,21
|
|ODAS
|1,49
|164.983.151
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,76
|734.532.369
|% -0,73
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0402
|9,0462
|% 0,50
|
|Euro
|10,4479
|10,4551
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,2439
|12,3053
|% 0,36
|
|Frank
|9,6830
|9,7413
|% 0,21
|
|Riyal
|2,4024
|2,4145
|% 0,40
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|9,28
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,34
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|-0,04
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 244
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, EDIP, PENTA, EKIZ, GSDDE, MERIT, MEGAP, KSTUR, MEGAP, GESAN
-
17:59
AKFGY, TRGYO, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BALAT, ISGYO, PRKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 77 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 160 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem