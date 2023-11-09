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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.11.2023 18:17
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2023
Karar Sayısı
12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

         FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:09.11.2023
KARAR SAYISI :2023/12
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a)      30.09.2023 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu,
b)      Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih ile yanıltıcı olmasını doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
c)      Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
  
Saygılarımızla
Osman Niyazi Önen,        Aşkın Kurultak
Yönetim Kurulu Başkanı,   Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216421


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