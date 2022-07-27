***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak· Denetim Sorumlu Komitesi'nin Başkanlığı'na Mehmet Mete Başol'un üyeliğe ise Kamil Ömer Bozer'in,· Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Kamil Ömer Bozer'in üyeliğe ise Mehmet Mete Başol ile Mehmet Önen'in,· Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Mehmet Mete Başol'un üyeliğe ise Kamil Ömer Bozer ile Mehmet Önen'in seçilmelerine,Karar verilmiştir.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048203BIST