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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

27.07.2022 16:30
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 27.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak
·        Denetim Sorumlu Komitesi'nin Başkanlığı'na Mehmet Mete Başol'un üyeliğe ise Kamil Ömer Bozer'in,
·        Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Kamil Ömer Bozer'in üyeliğe ise Mehmet Mete Başol ile Mehmet Önen'in,
·        Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Mehmet Mete Başol'un üyeliğe ise Kamil Ömer Bozer ile Mehmet Önen'in seçilmelerine,
Karar verilmiştir.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048203


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