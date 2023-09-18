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***DARDL* *GEDIK* *VESTL* *YKBNK* *FNCLL* *QUAGR* *MRBKF* *ATLFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

18.09.2023 17:43
***DARDL* *GEDIK* *VESTL* *YKBNK* *FNCLL* *QUAGR* *MRBKF* *ATLFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***DARDL******GEDIK******VESTL******YKBNK******FNCLL******QUAGR******MRBKF******ATLFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QUAGR, FNCLL, MRBKF, ATLFA, GEDIK, DARDL, YKBNK, VESTL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QUA Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGR12412 120.000.000 18.09.2023 15.01.2024 20.09.2023
- Turkcell Finansman A.Ş. FNCLL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCEF12412 50.000.000 18.09.2023 17.01.2024 20.09.2023
- Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş. MRBKF Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSMBKF92437 300.000.000 18.09.2023 23.09.2024 20.09.2023
- Atılım Faktoring A.Ş. ATLFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATFK32429 5.000.000 18.09.2023 19.03.2024 20.09.2023
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GEDIK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGDKM92420 200.000.000 18.09.2023 16.09.2024 20.09.2023
- Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş. MRBKF Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSMBKFA2412 1.000.000.000 18.09.2023 11.12.2024 20.09.2023
- Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. DARDL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDRDL32412 150.000.000 18.09.2023 01.03.2024 20.09.2023
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK12452 200.000.000 18.09.2023 12.01.2024 20.09.2023
- Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. VESTL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVSTL62423 500.000.000 18.09.2023 27.06.2024 20.09.2023


İlgili Şirketler [QUAGR, FNCLL, MRBKF, ATLFA, GEDIK, DARDL, YKBNK, VESTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195911


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Tam 11.086 11.181 48,00  
Yarım 5.560 5.613 23,00  
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Gümüş Gr. 20,12 20,15 0,15  
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