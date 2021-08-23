***DARDL* *IIS* *ODAS* *SKTAS* *GESAN* *TCD* *KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
23.08.2021 09:22
***DARDL******IIS******ODAS******SKTAS******GESAN******TCD******KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DARDL, GESAN, KRSTL, ODAS, SKTAS]
İlgili Fonlar [TCD, IIS]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959929
BIST
13:361.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,76
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
13:368,4634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0212
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
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8,4991
En Düşük
8,4467
13:369,9263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0133
|Açılış
|: 9,9100
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|Önceki Kapanış
|: 9,9200
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9,9734
En Düşük
9,8995
13:36487,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
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|Açılış
|: 487,26
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|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler13:34
|BRLSM
|11,01
|556.844.631
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.216.310
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.109.251
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.627.097
|% 9,96
|
|VESBE
|51,70
|153.523.997
|% 9,95
|
|EUKYO
|6,22
|5.523.988
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.279.943
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|176.720
|% -8,26
|
|DAGI
|3,81
|10.245.755
|% -6,85
|
|UFUK
|20,90
|555.057
|% -6,28
|
|GARAN
|9,50
|632.151.105
|% 1,39
|
|BRLSM
|11,01
|556.844.631
|% 9,99
|
|SISE
|8,92
|542.032.968
|% 2,53
|
|SASA
|28,30
|456.731.177
|% 1,43
|
|AKBNK
|5,72
|354.454.498
|% 2,33
|
|GARAN
|9,50
|632.151.105
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,72
|354.454.498
|% 2,33
|
|SISE
|8,92
|542.032.968
|% 2,53
|
|PETKM
|6,07
|335.813.032
|% 2,02
|
|BRLSM
|11,01
|556.844.631
|% 9,99
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4640
|8,4673
|% -0,20
|
|Euro
|9,9242
|9,9282
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,5505
|11,6084
|% 0,24
|
|Frank
|9,2026
|9,2580
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2535
|2,2648
|% -0,09
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|7,93
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,26
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|0,00
|
|Tam
|3.215
|3.296
|3,38
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|1,63
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,41
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|66,79
|66,79
|2,04
|