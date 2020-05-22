***DARDL* *NUHCM* *EREGL* *YBTAS* *FRIGO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
22.05.2020 16:52
***DARDL******NUHCM******EREGL******YBTAS******FRIGO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler DARDL, EREGL, FRIGO, NUHCM, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
DARDL 1 DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYI A.S. E SADIK USLULAR 13.000,000
EREGL 2 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E AHMET CIBIR 158,182
FRIGO 3 FRIGO PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S. E SADIK USLULAR 1.500,000
NUHCM 4 NUH ÇIMENTO SANAYI A.S. E MEHMET ÖZKAN 53.000,000
YBTAS 5 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E CIHAT KARAKOÇ 1,680
YBTAS 6 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E CIHAT KARAKOÇ 2,799
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846559
BIST