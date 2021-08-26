***DARDL* *SKTAS* *TCD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
26.08.2021 09:16
***DARDL******SKTAS******TCD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DARDL, SKTAS]
İlgili Fonlar [TCD]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960495
BIST
12:031.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,41
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
12:038,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
12:039,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
12:03480,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,74
|Açılış
|: 480,03
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler12:03
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.467.746
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|DARDL
|3,17
|23.239.048
|% 7,46
|
|AGYO
|3,69
|8.392.152
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.289.430
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|472.957.532
|% -9,95
|
|AYCES
|57,55
|990.663
|% -7,40
|
|BRLSM
|11,27
|275.175.319
|% -7,01
|
|THYAO
|12,79
|662.018.639
|% 2,32
|
|GESAN
|24,62
|472.957.532
|% -9,95
|
|GARAN
|9,53
|439.573.152
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,16
|287.621.623
|% -4,92
|
|BRLSM
|11,27
|275.175.319
|% -7,01
|
|MRGYO
|1,16
|287.621.623
|% -4,92
|
|ODAS
|1,50
|91.707.008
|% 2,04
|
|THYAO
|12,79
|662.018.639
|% 2,32
|
|YKBNK
|2,56
|119.396.101
|% 0,39
|
|GARAN
|9,53
|439.573.152
|% 0,00
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3690
|8,3722
|% 0,01
|
|Euro
|9,8591
|9,8676
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,4498
|11,5072
|% -0,28
|
|Frank
|9,0798
|9,1345
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2227
|2,2339
|% -0,07
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-6,04
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|3.184
|3.233
|-15,00
|
|Tam
|3.170
|3.250
|-17,70
|
|Yarım
|1.532
|1.572
|-8,56
|
|Çeyrek
|769
|786
|-4,28
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,57
|70,57
|-0,71
|
Seans Raporu
12:03
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12:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 58 artarak (% 0.59 ) 1, 295
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12:11
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KTSKR, FMIZP, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında