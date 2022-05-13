***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 7.507Yeni Bakiye135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-141 433 76.195 76.487Kar Dağıtımı76.727 -84.979 -8.252Dağıtılan Temettü-8.252 -8.252Yedeklere Aktarılan Tutarlar76.727 -76.727 0Dönem Sonu Bakiyeler135.000 31.866 -1.024 -996 644.701 76.195 885.742Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler135.000 31.866 -1.190 -4.935 644.701 180.949 986.391Yeni Bakiye135.000 31.866 -1.190 -4.935 644.701 180.949 986.391Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-609 5.166 96.748 101.305Kar Dağıtımı163.053 -180.949 -17.896Dağıtılan Temettü-17.896 -17.896Yedeklere Aktarılan Tutarlar163.053 -163.053 0Dönem Sonu Bakiyeler135.000 31.866 -1.799 231 807.754 96.748 1.069.800Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER5.708.586 9.389.644 15.098.230 2.819.859 4.876.459 7.696.318GARANTİ VE KEFALETLER(1) 133.118 372.379 505.497 144.147 305.301 449.448Teminat Mektupları133.118 372.379 505.497 144.147 303.512 447.659Diğer Teminat Mektupları133.118 372.379 505.497 144.147 303.512 447.659Banka Kredileri0 0Akreditifler0 0 0 0 1.789 1.789Belgeli Akreditifler0 1.789 1.789TAAHHÜTLER(1) 583.326 176.100 759.426 171.915 104.944 276.859Cayılamaz Taahhütler583.326 176.100 759.426 171.915 104.944 276.859Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri533.549 176.100 709.649 75.728 104.944 180.672Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri48.304 0 48.304 94.976 0 94.976Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri1.473 0 1.473 1.211 0 1.211Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR4.992.142 8.841.165 13.833.307 2.503.797 4.466.214 6.970.011Alım Satım Amaçlı İşlemler4.992.142 8.841.165 13.833.307 2.503.797 4.466.214 6.970.011Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.808.225 2.058.278 3.866.503 1.153.751 1.409.072 2.562.823Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.447.013 490.889 1.937.902 857.166 422.805 1.279.971Vadeli Döviz Satım İşlemleri361.212 1.567.389 1.928.601 296.585 986.267 1.282.852Para ve Faiz Swap İşlemleri3.183.917 6.782.887 9.966.804 1.350.046 3.057.142 4.407.188Swap Para Alım İşlemleri548.445 4.473.063 5.021.508 93.712 2.103.977 2.197.689Swap Para Satım İşlemleri2.635.472 2.309.824 4.945.296 1.256.334 953.165 2.209.499EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER13.076.828 221.474 13.298.302 16.707.657 6.069.166 22.776.823EMANET KIYMETLER13.076.828 146.458 13.223.286 16.707.657 6.002.695 22.710.352Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları8.183.342 0 8.183.342 11.492.281 5.872.920 17.365.201Emanete Alınan Menkul Değerler4.825.126 0 4.825.126 5.124.171 0 5.124.171Tahsile Alınan Çekler68.360 0 68.360 91.205 0 91.205Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 146.458 146.458 0 129.775 129.775Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER0 75.016 75.016 0 66.471 66.471Diğer Rehinli Kıymetler75.016 75.016 66.471 66.471KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI18.785.414 9.611.118 28.396.532 19.527.516 10.945.625 30.473.141Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı118.733 64.072Alınan Faizler152.376 108.663Ödenen Faizler-37.717 -47.414Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar13.224 10.849Elde Edilen Diğer Kazançlar882 1.749Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-45.383 -25.704Ödenen Vergiler-30.994 -23.449Diğer66.345 39.378Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-436.119 753.458Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-371.195 -451.806Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-263.566 -85.972Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-686.399 228.990Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-125.896 10.785Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-6.585 211.515Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-17.575 1.019.950Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)708.630 -199.165Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)326.467 19.161Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-317.386 817.530YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları152.017 -68.571Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-4.532 -2.483Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-65.363Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar156.998Diğer-449 -725FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-793 -1.394Kiralamaya İlişkin Ödemeler-793 -1.394Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi85.187 30.493Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-80.975 778.058Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.251.783 1.136.052Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.170.808 1.914.110Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)96.748 76.195DİĞER KAPSAMLI GELİRLER4.557 292Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-609 -141Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-761 -176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler152 35Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar5.166 433Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri6.895 597Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.729 -164TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)101.305 76.487Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)901.028 1.952.194 2.853.222 697.702 1.756.693 2.454.395Nakit ve Nakit Benzerleri387.653 1.784.949 2.172.602 400.942 1.589.601 1.990.543Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 142.589 1.734.599 1.877.188 210.866 1.543.743 1.754.609Bankalar(3) 95.428 52.223 147.651 80.229 46.720 126.949Para Piyasalarından Alacaklar150.052 0 150.052 110.041 0 110.041Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-416 -1.873 -2.289 -194 -862 -1.056Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 377.429 0 377.429 6.234 0 6.234Devlet Borçlanma Senetleri377.429 0 377.429 6.234 0 6.234Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 135.946 0 135.946 290.526 0 290.526Devlet Borçlanma Senetleri135.946 0 135.946 290.526 0 290.526Türev Finansal Varlıklar(2) 0 167.245 167.245 0 167.092 167.092Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 167.245 167.245 0 167.092 167.092İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.305.846 1.420.594 3.726.440 1.832.040 1.058.961 2.891.001Krediler(5) 2.306.222 1.420.735 3.726.957 1.832.505 1.059.070 2.891.575Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-376 -141 -517 -465 -109 -574SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0İştirakler (Net)(7) 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)50.389 0 50.389 50.341 0 50.341MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.105 0 4.105 4.436 0 4.436Diğer4.105 4.105 4.436 0 4.436YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(13) 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 0 7.656 7.656DİĞER AKTİFLER (Net)(15) 74.100 621.905 696.005 40.623 457.901 498.524VARLIKLAR TOPLAMI3.335.468 3.994.693 7.330.161 2.632.798 3.273.555 5.906.353YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 933.810 602.635 1.536.445 807.630 681.900 1.489.530ALINAN KREDİLER(3) 39.013 4.022.529 4.061.542 140.050 2.854.241 2.994.291PARA PİYASALARINA BORÇLAR315.111 0 315.111 30.448 0 30.448İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0FONLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 0 45.517 45.517 0 175.370 175.370Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 45.517 45.517 0 175.370 175.370FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 14.114 68 14.182 15.331 0 15.331KARŞILIKLAR(7) 19.152 139.570 158.722 14.046 113.557 127.603Çalışan Hakları Karşılığı9.664 23.139 32.803 7.357 33.179 40.536Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar9.488 116.431 125.919 6.689 80.378 87.067CARİ VERGİ BORCU(8) 23.543 0 23.543 25.432 0 25.432ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 18.150 0 18.150 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER52.572 34.577 87.149 23.612 38.345 61.957ÖZKAYNAKLAR(9) 1.069.800 0 1.069.800 986.391 0 986.391Ödenmiş Sermaye135.000 0 135.000 135.000 0 135.000Sermaye Yedekleri31.866 0 31.866 31.866 0 31.866Diğer Sermaye Yedekleri31.866 0 31.866 31.866 31.866Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.799 -1.799 -1.190 -1.190Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler231 231 -4.935 -4.935Kar Yedekleri807.754 0 807.754 644.701 0 644.701Yasal Yedekler86.067 86.067 84.952 84.952Statü Yedekleri0 0 0 0Olağanüstü Yedekler721.687 721.687 559.749 559.749Kar veya Zarar96.748 0 96.748 180.949 0 180.949Dönem Net Kâr veya Zararı96.748 96.748 180.949 180.949YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.485.265 4.844.896 7.330.161 2.042.940 3.863.413 5.906.353Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 173.473 119.925Kredilerden Alınan Faizler108.630 65.550Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0Bankalardan Alınan Faizler21.352 41.487Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler4.821 4.500Menkul Değerlerden Alınan Faizler37.034 7.090Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar26.438 2.808Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar10.596 4.282İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri1.636 1.298FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -37.987 -47.677Mevduata Verilen Faizler-8.915 -10.361Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-15.079 -36.751Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-13.553 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-385 -478Diğer Faiz Giderleri-55 -87NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ135.486 72.248NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ23.158 16.666Alınan Ücret ve Komisyonlar26.877 20.463Gayri Nakdi Kredilerden1.212 856Diğer(9) 25.665 19.607Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-3.719 -3.797Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer(9) -3.719 -3.797TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) 40.387 42.803Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)31.548 16.786Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)67.003 1.530Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-58.164 24.487DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 6.034 3.544FAALİYET BRÜT KÂRI205.065 135.261BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -1.567 -273DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-27.966 -17.011DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -49.697 -22.913NET FAALİYET KARI (ZARARI)125.835 95.064BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)125.835 95.064SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(7) -29.087 -18.869Cari Vergi Karşılığı-2.939 -8.947Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-26.148 -9.922SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(8) 96.748 76.195DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(8) 96.748 76.195Grubun Karı (Zararı)96.748 76.195Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar 0,07170000 0,05640000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030280BIST