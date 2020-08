***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)FRANK HELMUT KRINGS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Denetim Komitesi Üyesi Deutsche Holdings (Luxembourg) S.a r.l. - Yönetim Kurulu Başkanı, Association des Banques et Banquiers - Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı,Lüksemburg Ticaret Odası - Genel Kurul Üyesi, Deutsche Bank Luxembourg S.A. - CEO/ Yönetim Kurulu Başkanı, DWS Investment S.A. - Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim ve Risk Komitesi ÜyesiHAMİT SEDAT ERATALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Başkanı Eratalar Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.-OrtakÖZGE KUTAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Finansal Raporlama ve Destek Fonksiyonları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu ÜyesiJORGE ANDRES OTERO LETELIER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Bank Ltd (Russia) - Yönetim Kurulu ÜyesiCLAIRE COUSTAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiABİDİN ORHAN ÖZALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Avusturya Liseliler Vakfı - Mütevelli / Yönetim Kurulu Üyesi, Alev Eğitim A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiMICHAEL CHRISTOPH MARIA DIETZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıSALAH MOHD I AL-JAIDAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıMARK MICHAEL BAILHAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi