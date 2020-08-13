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***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.08.2020 18:00
GÜNCEL HABERLER



***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
FRANK HELMUT KRINGS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Denetim Komitesi Üyesi Deutsche Holdings (Luxembourg) S.a r.l. - Yönetim Kurulu Başkanı, Association des Banques et Banquiers - Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı,Lüksemburg Ticaret Odası - Genel Kurul Üyesi, Deutsche Bank Luxembourg S.A. - CEO/ Yönetim Kurulu Başkanı, DWS Investment S.A. - Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim ve Risk Komitesi Üyesi
HAMİT SEDAT ERATALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Başkanı Eratalar Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.-Ortak
ÖZGE KUTAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Finansal Raporlama ve Destek Fonksiyonları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi
JORGE ANDRES OTERO LETELIER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Bank Ltd (Russia) - Yönetim Kurulu Üyesi
CLAIRE COUSTAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
ABİDİN ORHAN ÖZALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Avusturya Liseliler Vakfı - Mütevelli / Yönetim Kurulu Üyesi, Alev Eğitim A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
MICHAEL CHRISTOPH MARIA DIETZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
SALAH MOHD I AL-JAIDAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
MARK MICHAEL BAILHAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868721


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