***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)FRANK HELMUT KRINGS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Denetim Komitesi Üyesi Deutsche Holdings (Luxembourg) S.a r.l. - Yönetim Kurulu Başkanı, Chambre de Commerce - Genel Kurul Üyesi, Denetim Kurulu Üyesi ve Risk Komitesi Üyesi, Deutsche Bank Luxembourg S.A. - Denetim Kurulu Üyesi ve Risk Komitesi Üyesi, Deutsche Bank (Suisse) S.A. - Yönetim Kurulu Üyesi, Risk ve Kredi Komitesi Üyesi, Association Française des Banques - Yönetim Kurulu Üyesi, Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie - Yönetim Kurulu ÜyesiHAMİT SEDAT ERATALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Başkanı Eratalar Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.-Ortak, Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği - Üye, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı - MütevelliÖZGE KUTAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Finansal Raporlama ve Destek Fonksiyonları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiJORGE ANDRES OTERO LETELIER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiCLAIRE COUSTAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiABİDİN ORHAN ÖZALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Avusturya Liseliler Vakfı - Mütevelli / Yönetim Kurulu Üyesi, Alev Eğitim A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiKORNELIS JAN HOVING Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiSALAH MOHD I AL-JAIDAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiMARK MICHAEL BAILHAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi Deutsche Bank Ltd (Russia) - Denetim Kurulu Üyesi