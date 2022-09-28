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***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.09.2022 16:33
***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
FRANK HELMUT KRINGS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Denetim Komitesi Üyesi Deutsche Holdings (Luxembourg) S.a r.l. - Yönetim Kurulu Başkanı, Chambre de Commerce - Genel Kurul Üyesi, Denetim Kurulu Üyesi ve Risk Komitesi Üyesi, Deutsche Bank Luxembourg S.A. - Denetim Kurulu Üyesi ve Risk Komitesi Üyesi, Deutsche Bank (Suisse) S.A. - Yönetim Kurulu Üyesi, Risk ve Kredi Komitesi Üyesi, Association Française des Banques - Yönetim Kurulu Üyesi, Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie - Yönetim Kurulu Üyesi
HAMİT SEDAT ERATALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Başkanı Eratalar Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.-Ortak, Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği - Üye, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı - Mütevelli
ÖZGE KUTAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Finansal Raporlama ve Destek Fonksiyonları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
JORGE ANDRES OTERO LETELIER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
CLAIRE COUSTAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
ABİDİN ORHAN ÖZALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Avusturya Liseliler Vakfı - Mütevelli / Yönetim Kurulu Üyesi, Alev Eğitim A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
KORNELIS JAN HOVING Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
SALAH MOHD I AL-JAIDAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
MARK MICHAEL BAILHAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi Deutsche Bank Ltd (Russia) - Denetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065707


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Tam 6.661 6.742 66,00  
Yarım 3.241 3.296 33,00  
Çeyrek 1.625 1.648 16,00  
Gümüş.Ons 18,65 18,68 0,28  
Gümüş Gr. 11,08 11,10 0,18  
B. Petrol 85,47 85,47 0,60  
Seans Raporu 17:02
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