***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ÖZGE KUTAY Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Finansal Raporlama ve Destek Fonksiyonları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiJORGE ANDRES OTERO LETELIER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu BaşkanıABİDİN ORHAN ÖZALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Avusturya Liseliler Vakfı - Mütevelli / Yönetim Kurulu Üyesi, Alev Eğitim A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiKORNELIS JAN HOVING Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi ÜyesiSALAH MOHD I AL-JAIDAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiİDİL GÜRDİL ATAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Başkanı 0SIMON DEUTSCH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi 0Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviÖZGE KUTAY Yönetim Kurulu ÜyesiMERDAN YILMAZ MüdürPINAR ŞENGÜN KÜÇÜKCAN DirektörGÖKSELİ KAYTANCI MüdürDENİZ DEVRİM YILMAZ MüdürHANDE AKBAŞ ÜNAL Müdür YardımcısıİSMAİL ERGÜL Müdür YardımcısıIŞIL KİRTİŞ MüdürHANDE NALBANTOĞLU Müdür YardımcısıZAFER ÖZMEN Müdür YardımcısıGAMZE GÜN Müdür YardımcısıBUSE ÖZERBEK Müdür YardımcısıABİDİN ORHAN ÖZALP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürMEHMET EMİR EREK Müdür YardımcısıESRA KUMRU BESİM MüdürSEÇKİN BİLGİÇ UzmanONUR ÇEVİRMECİ Uzmanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273051BIST