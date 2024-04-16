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***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.04.2024 18:05
***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ÖZGE KUTAY Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Finansal Raporlama ve Destek Fonksiyonları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
JORGE ANDRES OTERO LETELIER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı
ABİDİN ORHAN ÖZALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Avusturya Liseliler Vakfı - Mütevelli / Yönetim Kurulu Üyesi, Alev Eğitim A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
KORNELIS JAN HOVING Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi
SALAH MOHD I AL-JAIDAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
İDİL GÜRDİL ATAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Başkanı 0
SIMON DEUTSCH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi 0

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ÖZGE KUTAY Yönetim Kurulu Üyesi
MERDAN YILMAZ Müdür
PINAR ŞENGÜN KÜÇÜKCAN Direktör
GÖKSELİ KAYTANCI Müdür
DENİZ DEVRİM YILMAZ Müdür
HANDE AKBAŞ ÜNAL Müdür Yardımcısı
İSMAİL ERGÜL Müdür Yardımcısı
IŞIL KİRTİŞ Müdür
HANDE NALBANTOĞLU Müdür Yardımcısı
ZAFER ÖZMEN Müdür Yardımcısı
GAMZE GÜN Müdür Yardımcısı
BUSE ÖZERBEK Müdür Yardımcısı
ABİDİN ORHAN ÖZALP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
MEHMET EMİR EREK Müdür Yardımcısı
ESRA KUMRU BESİM Müdür
SEÇKİN BİLGİÇ Uzman
ONUR ÇEVİRMECİ Uzman




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273051


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MAGEN 18,37 576.507.472 % 10,00  
KCAER 63,25 1.832.055.682 % 10,00  
UFUK 379,50 27.577.234 % 10,00  
OYAYO 42,94 10.178.594 % 9,99  
DNISI 19,61 79.764.082 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4934 32,5119 % 0,31  
Euro 34,5145 34,5571 % 0,18  
Sterlin 40,3206 40,5227 % 0,12  
Frank 35,5462 35,7244 % 0,13  
Riyal 8,6576 8,7010 % 0,36  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,21 28,24 % 0,66  
Platin 961,19 962,49 % 0,66  
Paladyum 1.013,66 1.016,43 % 0,66  
Brent Pet. 89,92 89,92 % 0,66  
Altın Ons 2.386,43 2.386,91 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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