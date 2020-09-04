***DENCM* *BALAT* *IYM* *ISMEN* *METUR* *IHLAS* *RALYH* *IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
04.09.2020 09:04
***DENCM******BALAT******IYM******ISMEN******METUR******IHLAS******RALYH******IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISMEN, IYM, IHLAS, BALAT, DENCM, IHYAY, METUR, RALYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873227
BIST
11:261.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
11:267,4319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
11:268,8091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0041
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
11:26463,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,10
|Açılış
|: 463,36
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler11:26
|TKURU
|227,80
|1.565.214
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|363.283
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|66.017
|% 10,00
|
|ARMDA
|47,18
|4.804.393
|% 9,98
|
|EMNIS
|7,27
|340.970
|% 9,98
|
|ETILR
|2,81
|830.158
|% -9,94
|
|IZMDC
|19,11
|3.953.018
|% -7,14
|
|FRIGO
|21,64
|402.569
|% -6,64
|
|BURVA
|56,50
|115.204
|% -6,61
|
|INTEM
|19,11
|5.942.475
|% -6,05
|
|SISE
|6,20
|748.939.003
|% 2,31
|
|FENER
|35,56
|339.298.407
|% 4,22
|
|ASELS
|16,99
|282.223.934
|% 0,53
|
|GSRAY
|3,65
|226.095.312
|% 0,00
|
|GARAN
|6,80
|212.965.447
|% 0,59
|
|SISE
|6,20
|748.939.003
|% 2,31
|
|GSRAY
|3,65
|226.095.312
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,25
|119.168.187
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,73
|85.099.006
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,03
|82.656.803
|% 0,50
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4234
|7,4319
|% -0,01
|
|Euro
|8,7970
|8,8091
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,8699
|9,9194
|% 0,32
|
|Frank
|8,1376
|8,1867
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9785
|1,9884
|% 0,17
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|3,60
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,13
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,74
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,04
|
|B. Petrol
|44,26
|44,26
|0,19
|
Seans Raporu
11:26
daha fazla
-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.24 ) 1, 216
-
11:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, GUSGR, GSRAY
-
11:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, GUSGR, FENER
-
11:34XU100
Endeks 1, 080 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 3, 779.00 milyon TL de
-
11:34EGCYH
Yüzde 4.55 oranında artışla 0.69 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 475 adet işlem