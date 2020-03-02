***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYoktur1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıŞirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıGenel Kurul Toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739710Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel Kurul Toplantı belgelerinin eş zamanlı olarak İngilizcesi yayınlanmamaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıOy birliği olmayan işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları2019 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu?na sunulmuştur. 2019 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817819Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıŞirket?in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Kimlik ve Yönetim? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıŞirket?in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Kimlik ve Yönetim? bölümü içerisinde ?Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları? başlığı altında bulunmaktadır.Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMadde 17Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiŞirket çalışanları ve temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabilmektedir.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıBulunmamaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 511.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Bulunmamaktadır.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket?in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Kimlik ve Yönetim? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniŞirket?in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Kimlik ve Yönetim? bölümü içerisinde ?Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları? başlığı altında bulunmaktadırYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745870Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı07/03/2019 0 % 57,67 % 57,67 Şirket?in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Kimlik ve Yönetim? bölümü içerisinde ?Genel Kurul Duyuru ve Dökümanları? başlığı altında, ?Olağan Genel Kurul? bölümünde sunulmuştur. Bulunmamaktadır Bulunmamaktadır 262 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745870İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler başlığında ?Yönetim kurulunu oluşturan komiteler? bölümünde.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler başlığında ?Yönetim kurulunu oluşturan komiteler? bölümünde.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler başlığında ?Yönetim kurulunu oluşturan komiteler? bölümünde.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıBelirtilmemişKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıŞirket?in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim Politikaları? başlığı altında, ?Ücretlendirme Politikası? bölümünde sunulmuştur.Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun Üst ve Orta Kademe Yöneticiler başlığı altında ?Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar? bölümünde.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 50 % 50 6 6Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 66,66 % 66,66 8 8İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBulunmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYetki devri olmamıştır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıBulunmamaktadırFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıKurumsal Yönetime İlişkin Politikalar başlığında ?Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası? bölümünde, Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler başlığında ?Yönetim kurulunu oluşturan komiteler? bölümünde.Yönetim kurulu başkanının adıCemil Tokelİcra başkanı / genel müdürün adıMehmet ÖnenYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıFarklı kişilerdir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıBağlı bulunduğumuz Şişecam Topluluğu Ana ortağı Türkiye İş Bankası A.Ş., Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayacak şekilde görevleri esnasında kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri zararlar nedeniyle Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ile ?Yönetici Sorumluluk Sigortası? kapsamında sigorta poliçesi düzenletmiştir. Fakat Şirketimiz münferiden KAP açıklaması yapmamıştır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYoktur.Kadın üyelerin sayısı ve oranı1 Kişi olup, oranı %20?dir.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıCemil Tokel İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/01/2014 - - Evet (Yes)Gökhan Güralp İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/10/2018 - - Evet (Yes)M. Sefa Pamuksuz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 19/03/2017 www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745878 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Gül Okutan Nilsson İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 19/03/2017 www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745878 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)Osman Öztürk İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/2019 - - Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket?in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Kimlik ve Yönetim? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıBulunmamaktadır.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıÇalışanlar mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerin sonuçlandırılması Denetimden Sorumlu Komite?nin görev tanımındadır.Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriAna Şirket Şişecam etik@sisecam.com e-posta adresinden ilgililere ulaşılmaktadır.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıİletişimÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıŞirket çalışanlarının yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalının açık tutulması ve oluşabilecek bütün engellerin ortadan kaldırması esas alınmıştır. Bu amaçla Şişecam Topluluk bünyesinde oluşturulan ?Genel Müdüre Mesaj?, ?Etik İletişim Hattı ve Elektronik Posta Adresi? ile ?NAR Öneri Geliştirme Sistemi? uygulamaları kullanılmaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüŞirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirmesine katkı sağlayan yöneticilerin değerlendirilmesi ve ilgili pozisyonlarda görevlendirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedirKurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiİşe alım ve kariyer plânlamaları yapılırken eşitlik esas alınmış ve saydamlık sağlanmıştır. Konu ile ilgili olarak kurum içinde oluşturulan ?Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları Yönetmeliği? maddeleri esas alınarak faaliyetler gerçekleştirilmektedir.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞişecam tarafından oluşturulan Politikalar Şirket?imiz tarafından da kabul ve uygulama talimatları içerisindedir. ?İnsan Kaynakları Politikası? www.sisecam.com.tr internet adresinde ?Sürdürülebilirlik? bölümü içerisinde ?Politikalar? sekmesi içerisinde yer almaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYok3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket?in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim Politikaları? başlığı altında sunulmuştur.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerFaaliyet raporunun ?2019 Yılına Genel Bakış? başlığı altında. Kalite ve çevre faaliyetleri, İşçi sağlığı ve güvenliği faaliyetleri, Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları ve çalışanlara sağlanan haklar, Diğer idari faaliyetler bölümlerinde.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerŞirket?in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim Politikaları? başlığı altında, "Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası? bölümünde sunulmuşturİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıŞirket kurumsal internet sitesi www.denizlicam.com.tr adresi Yatırımcı İlişkiler bölümü.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümŞirket?in www.denizlicam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Kimlik ve Yönetim? bölümü içerisinde ?Ortaklık Yapısı? başlığı altında bulunmaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve Kısmen İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler-Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu Bölümü, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışındaki Görevleri Bölümüb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler-Yönetim Kurulunu Oluşturan Komiteler Bölümüc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler-Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslarıç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFinansal tabloların 2 no'lu dipnotud) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun ?2019 Yılına Genel Bakış? başlığı altında ?Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi? bölümünde.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun ?2019 Yılına Genel Bakış? başlığı altında. Kalite ve çevre faaliyetleri, İşçi sağlığı ve güvenliği faaliyetleri, Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları ve çalışanlara sağlanan haklar, Kadın Dostu Fabrika Projesi, Diğer idari faaliyetler bölümlerinde.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı2019 Yılında 26 fiziki toplantı gerçekleştirilmiştir.Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Net zaman belirtilmemiştir.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıwww.denizlicam.com.tr kurumsal internet adresinde ?Yatırımcı İlişkileri? bölümünde, ?Kurumsal Yönetim ve Kimlik? sekmesinde, ?Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları? dosyasında belirtilmiştir.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırŞirket'in, Şişecam topluluğuna bağlı olması nedeniyle, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Şişecam'a bağlı şirketlerin yönetiminde de yer almalarının, Şirket menfaatine olacağı düşünülerek, Şirket dışındaki bu görevleri alması sınırlandırılmamıştır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıKurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler başlığında ?Yönetim kurulunu oluşturan komiteler? bölümünde.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745878Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - M. Sefa Pamuksuz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Gül Okutan Nilsson Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Gökhan Güralp Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Erkan Taşdemirci Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) M. Sefa Pamuksuz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Gül Okutan Nilsson Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) M. Sefa Pamuksuz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Gül Okutan Nilsson Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Gökhan Güralp Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823626BIST