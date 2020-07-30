***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
30.07.2020 13:36
***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin nakit sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı yatırımların finansmanında kullanılmış olup, kullanım yerlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanan Denetimden Sorumlu Komitenin Raporu ekte kamuoyunun bilgisine arzedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864200
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,2161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0223
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:35438,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -4,60
|Açılış
|: 438,01
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|BFREN
|1.060,20
|5.363.552
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|886.385
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.860.915
|% -9,99
|
|DARDL
|12,30
|1.377.810
|% -8,89
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% -0,06
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|THYAO
|10,69
|234.961.065
|% -1,38
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0504
|9,0958
|% 0,02
|
|Frank
|7,5922
|7,6379
|% -0,38
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-17,93
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,62
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.934
|-4,70
|
|Tam
|2.973
|3.020
|-9,30
|
|Yarım
|1.443
|1.472
|-2,30
|
|Çeyrek
|724
|738
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-1,05
|
|Gümüş Gr.
|5,23
|5,24
|-0,22
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|-0,57
|