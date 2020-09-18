***DENCM* *IYM* *ISMEN* *CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.09.2020 09:06
***DENCM******IYM******ISMEN******CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CRDFA, DENCM, ISMEN, IYM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875544
BIST
11:521.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.111
11:527,5654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,5740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5678
En Düşük
7,5327
11:528,9737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0198
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
11:52475,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,48
|Açılış
|: 475,20
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,33
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler11:52
|MEGAP
|12,21
|5.675.819
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|5.675.819
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|2.477.307
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,24
|781.755.781
|% 3,18
|
|PETKM
|4,43
|372.654.625
|% 1,37
|
|AVOD
|4,25
|213.622.406
|% -4,28
|
|HLGYO
|2,51
|205.167.930
|% 3,72
|
|SASA
|16,98
|160.196.472
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,24
|781.755.781
|% 3,18
|
|PETKM
|4,43
|372.654.625
|% 1,37
|
|HLGYO
|2,51
|205.167.930
|% 3,72
|
|AVOD
|4,25
|213.622.406
|% -4,28
|
|IHLAS
|1,07
|50.933.390
|% 0,94
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5639
|7,5654
|% 0,25
|
|Euro
|8,9690
|8,9737
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7846
|9,8336
|% 0,25
|
|Frank
|8,2895
|8,3394
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0096
|2,0196
|% 0,19
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|11,04
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,08
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,04
|
|B. Petrol
|43,38
|43,38
|0,07
|