***DENCM* *PRZMA* *MERIT* *ODAS* *BRISA* *NIBAS* *KRDMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***DENCM******PRZMA******MERIT******ODAS******BRISA******NIBAS******KRDMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BRISA, DENCM, KRDMB, MERIT, NIBAS, ODAS, PRZMASermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BRISA 1 BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. E SELÇUK ASLAN 4.750,000DENCM 2 DENIZLI CAM SANAYII VE TICARET A.S. E SELÇUK ASLAN 5.988,000KRDMB 3 KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S.B GRUBU E SALIHA YILDIRIM 30.000,000MERIT 4 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E ADIL BIRSEN 38,200MERIT 5 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E ADIL BIRSEN 344,300NIBAS 6 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E SALIHA YILDIRIM 5.000,000ODAS 7 ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. E SALIHA YILDIRIM 19.800,000PRZMA 8 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E SALIHA YILDIRIM 1.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816745BIST