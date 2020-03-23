***DENCM* *SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2020 15:12
***DENCM******SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler [SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst&Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komitemizin görüşleri doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 397-406'ncı maddelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu, (SPK)'nun Seri: II-14.1sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak 2020 yılına ilişkin finansal raporların bağımsız denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirket bağımsız denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst&Young Global Limited) ile bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831432
BIST
16:3285.109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -686,95
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
16:326,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0361
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
16:327,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0804
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1129
En Düşük
6,9716
16:32322,41
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 6,58
|Açılış
|: 322,41
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
322,61
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|2,42
|1.423.737
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.498.226
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.146.952
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.268.673
|% 9,97
|
|ADNAC
|1,80
|7.416.019
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,08
|1.153.602.753
|% -5,09
|
|ASELS
|20,80
|484.906.950
|% -2,80
|
|THYAO
|7,85
|401.920.378
|% -1,63
|
|YKBNK
|1,79
|277.686.599
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,77
|228.577.747
|% -8,88
|
|GARAN
|7,08
|1.153.602.753
|% -5,09
|
|YKBNK
|1,79
|277.686.599
|% -4,79
|
|IHLGM
|0,69
|59.502.949
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,77
|228.577.747
|% -8,88
|
|ODAS
|1,18
|87.956.824
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6470
|7,6853
|% 0,54
|
|Frank
|6,6834
|6,7236
|% 0,98
|
|Riyal
|1,7516
|1,7604
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.519
|1.519
|20,19
|
|Altın Gr.
|322
|322
|6,16
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,81
|12,84
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|2,71
|2,71
|0,05
|
|B. Petrol
|26,32
|26,32
|-0,66
|
Seans Raporu
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16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -978, 26 kaybederek (% -0.94 ) 102, 748
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16:42XU100
Endeks 85, 240 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 6, 270.00 milyon TL de
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Yüzde -10.00 oranında düşüşle 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 444 adet işlem
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16:37XU100
Endeks 85, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 6, 175.00 milyon TL de