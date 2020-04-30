***DENCM* *SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.04.2020 18:25
***DENCM******SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler [SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2020- 31/03/2020 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841901
BIST
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:056,9902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0405
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9408
18:057,6407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0814
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6683
En Düşük
7,5375
18:05379,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -3,56
|Açılış
|: 379,27
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
378,08
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.878.065
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.304.570
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|968.369
|% 10,00
|
|MAALT
|76,55
|10.836.434
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,04
|608.215
|% 9,98
|
|ARDYZ
|27,90
|15.034.417
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|201.341
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.716.402
|% -9,99
|
|PINSU
|7,03
|18.443.054
|% -9,99
|
|ULUUN
|12,70
|45.270.023
|% -9,99
|
|HUBVC
|21,74
|297.267.022
|% -9,94
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% -3,24
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% -5,19
|
|AVOD
|2,63
|254.724.874
|% -4,36
|
|TKNSA
|7,17
|208.058.445
|% -6,52
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% -5,19
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% -3,24
|
|IHLGM
|1,07
|161.329.273
|% -0,93
|
|AVOD
|2,63
|254.724.874
|% -4,36
|
|HLGYO
|1,41
|51.925.896
|% 1,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7607
|8,8046
|% 1,39
|
|Frank
|7,1972
|7,2405
|% 1,25
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-25,78
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.484
|-28,70
|
|Tam
|2.491
|2.544
|-29,40
|
|Yarım
|1.213
|1.244
|-14,40
|
|Çeyrek
|609
|622
|-7,20
|
|Gümüş.Ons
|14,93
|14,96
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,10
|
|B. Petrol
|25,71
|25,71
|1,49
|
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