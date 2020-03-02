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***DENCM* *SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

02.03.2020 19:25
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***DENCM******SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler [SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
12
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

   SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1. SAYILI"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
  
KARAR TARİHİ: 02 Mart 2020
  
KARAR SAYISI: 12
Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Faaliyet Raporunun (Finansal Raporlar) ve 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait SPK'nın  II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
-    Tarafımızdan incelendiğini,
-     Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
-    Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
bilgilerinize sunar yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
              
Saygılarımızla,
Nihat Zencir                                   Hüseyin Özcan
Muhasebe Müdürü                        Genel Muhasebe Şefi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823564


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Çeyrek 510 522 -0,65  
Gümüş.Ons 16,75 16,79 0,15  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,03  
B. Petrol 51,80 51,80 2,13  
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