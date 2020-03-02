***DENCM* *SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***DENCM******SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler [SISE]İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi02/03/2020Karar Sayısı12SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUNII-14.1. SAYILI"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANIFAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 02 Mart 2020KARAR SAYISI: 12Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Faaliyet Raporunun (Finansal Raporlar) ve 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda- Tarafımızdan incelendiğini,- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,bilgilerinize sunar yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,Nihat Zencir Hüseyin ÖzcanMuhasebe Müdürü Genel Muhasebe Şefihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823564BIST