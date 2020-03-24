***DENCM* *SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.03.2020 17:19
***DENCM******SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE
Karar Tarihi 02.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DENCM, TRADENCM91F3 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DENCM, TRADENCM91F3 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolarda 1 Ocak -31 Aralık 2019 faaliyet döneminin 5.978.604 Türk Lirası tutarında net dönem zararı ile sonuçlanmasından dolayı kâr dağıtımının yapılmamasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 kar dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 366.200,11
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -4.741.382 -3.334.783,17
4. Vergiler ( - ) -1.054.958 0
5. Net Dönem Kârı -5.978.604 -3.334.783,17
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -11.900.972,97 -11.900.972,97
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 761.787,81 761.787,81
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -17.117.789,17 -14.473.968,34
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -17.117.789,17 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Ortaklığın net donem zararı (-4.741.382 - 1.237.221=) -5.978.604 Türk Lirası olup, bu tutarın 0 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 182.264 Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelirleri toplamına isabet ettiği için, (-4.741.382 - 1.237.222-0 + 182.264=) -5.796.340 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karını ifade etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831780
BIST