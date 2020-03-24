***DENCM* *SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENCM******SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SISE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.03.2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında?Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında? Sn. Cemil Tokel'in Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Gökhan Güralp'in Başkan Vekilliğine seçilmesine, karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831781BIST