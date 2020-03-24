***DENCM* *SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2020 17:20
***DENCM******SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.03.2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında?
Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında? Sn. Cemil Tokel'in Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Gökhan Güralp'in Başkan Vekilliğine seçilmesine, karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831781
BIST
18:0589.286
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342,55
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327,01
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|4.892,80
|111.581
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,10
|7.309.267
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.484.540
|% 10,00
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|PNSUT
|10,12
|26.840.833
|% 10,00
|
|HALKS
|2,42
|100.429
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,03
|5.085.561
|% -6,51
|
|TCELL
|13,30
|204.152.983
|% -0,67
|
|MMCAS
|0,90
|11.521
|% 0,00
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 0,00
|
|ISKUR
|251.555,00
|251.555
|% 0,00
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|ASELS
|22,84
|751.900.941
|% 9,81
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|HALKB
|4,97
|292.614.767
|% 6,65
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|EKGYO
|1,15
|127.934.359
|% 7,48
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|KRDMD
|1,94
|194.205.131
|% 7,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5831
|7,6212
|% 0,42
|
|Frank
|6,5614
|6,6009
|% -1,13
|
|Riyal
|1,7163
|1,7249
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.628
|70,97
|
|Altın Gr.
|335
|337
|8,85
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,00
|14,06
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|2,89
|2,91
|0,11
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|B. Petrol
|27,43
|27,43
|0,40
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Seans Raporu
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17:58XU030
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