***DENCM* *SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DENCM******SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler [SISE]İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.03.2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 numaralı maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan? 1) Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Mehmet Sefa Pamuksuz'un, üyeliğe Gül Okutan Nilsson'un, 2) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Mehmet Sefa Pamuksuz'un, üyeliklere Gül Okutan Nilsson, Gökhan Güralp ve Erkan Taşdemirci'nin, 3) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Mehmet Sefa Pamuksuz'un, üyeliklere Gül Okutan Nilsson ve Gökhan Güralp'in seçilmelerine karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831782BIST