***DENCM* *SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.03.2020 17:21
***DENCM******SISE*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
24.03.2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 numaralı maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan? 1) Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Mehmet Sefa Pamuksuz'un, üyeliğe Gül Okutan Nilsson'un, 2) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Mehmet Sefa Pamuksuz'un, üyeliklere Gül Okutan Nilsson, Gökhan Güralp ve Erkan Taşdemirci'nin, 3) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Mehmet Sefa Pamuksuz'un, üyeliklere Gül Okutan Nilsson ve Gökhan Güralp'in seçilmelerine karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831782
BIST
18:0589.286
En Yüksek
|Değişim
|: 5,98%
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|Açılış
|: 87.571
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|Önceki Kapanış
|: 327,71
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342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|4.892,80
|111.581
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,10
|7.309.267
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.484.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|10,12
|26.840.833
|% 10,00
|
|HALKS
|2,42
|100.429
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,03
|5.085.561
|% -6,51
|
|TCELL
|13,30
|204.152.983
|% -0,67
|
|MMCAS
|0,90
|11.521
|% 0,00
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 0,00
|
|ISKUR
|251.555,00
|251.555
|% 0,00
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|ASELS
|22,84
|751.900.941
|% 9,81
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|HALKB
|4,97
|292.614.767
|% 6,65
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|EKGYO
|1,15
|127.934.359
|% 7,48
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|KRDMD
|1,94
|194.205.131
|% 7,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5831
|7,6212
|% 0,42
|
|Frank
|6,5614
|6,6009
|% -1,13
|
|Riyal
|1,7163
|1,7249
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|336
|337
|9,58
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|13,94
|14,00
|0,70
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Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6172, 08 artarak (% 6.09 ) 107, 582
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17:57YAYLA
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17:56TKNSA
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