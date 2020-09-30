***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
30.09.2020 18:36
***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANACM, DENCM, SISE, SODA, TRKCM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şişe Cam'ın, payları Borsa İstanbul'da işlem gören Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii, Trakya Cam ve payları Borsa İstanbul'da işlem görmeyen Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'yi devralmasına ilişkin pay dağıtım işlemlerinin 01.10.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olması nedeniyle, 21.08.2020 tarihli "Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi" prosedürünün 9.1. maddesine göre Şişe Cam payları için 01.10.2020 tarihinde referans olarak alınabilecek fiyat 7.275 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877545
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 21,99
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.147
En Düşük
1.129
18:057,7157
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,1011
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,6982
18:059,0490
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -0,1297
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0193
18:05468,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -7,72
|Açılış
|: 468,81
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
468,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
|
|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
|
|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
|
|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
|
|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7070
|7,7157
|% -1,29
|
|Euro
|9,0277
|9,0490
|% -1,41
|
|Sterlin
|9,9187
|9,9684
|% -0,92
|
|Frank
|8,3299
|8,3800
|% -1,57
|
|Riyal
|2,0495
|2,0598
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-9,11
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-7,72
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|-0,23
|
|B. Petrol
|41,82
|41,82
|0,26
|