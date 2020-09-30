***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [ANACM, DENCM, SISE, SODA, TRKCM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞişe Cam'ın, payları Borsa İstanbul'da işlem gören Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii, Trakya Cam ve payları Borsa İstanbul'da işlem görmeyen Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'yi devralmasına ilişkin pay dağıtım işlemlerinin 01.10.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olması nedeniyle, 21.08.2020 tarihli "Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi" prosedürünün 9.1. maddesine göre Şişe Cam payları için 01.10.2020 tarihinde referans olarak alınabilecek fiyat 7.275 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877545BIST