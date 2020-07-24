***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Anadolu Cam, Trakya Cam, Paşabahçe Cam ve Soda Sanayii ile devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşmesine ilişkin SPK Onayı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SISE, ANACM, TRKCM, SODADüzeltme Nedeni revizeYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019Devrolunan Şirketin Unvanı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoDENCM, TRADENCM91F3 0,33089 NâmaDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYDevrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş ile birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/07/2020 tarihli 2020/46 sayılı Haftalık Bülteni'nde Kurul tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştur. Kurul tarafından onaylanmış belgeler teslim alındığında kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861507BIST