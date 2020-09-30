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***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

30.09.2020 16:41
GÜNCEL HABERLER



***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [ANACM, DENCM, SODA, TRKCM, INDES, SISE]
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Bildirim İçeriği

Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

     Şişe Cam'ın payları Borsa'da işlem gören Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii ve  Trakya Cam'ı ve payları Borsa'da işlem görmeyen Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'yi devralmasına ilişkin pay dağıtım işlemlerinin 01.10.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olması nedeniyle, devrolan şirketler kapsamında bulundukları endekslerden aynı tarihten geçerli olmak üzere çıkarılacaktır.
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 7.16. maddesi gereğince, Soda Sanayii ve Trakya Cam'ın BIST Temettü 25 endeksinden çıkarılması nedeniyle, Şişe Cam ve İndeks Bilgisayar 01.10.2020 tarihinden itibaren BIST Temettü 25 endeksine dahil edilecektir.
01.10.2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endeksleri'nin hesaplanmasında Şişe Cam'ın paylarının sayısı 3.063.214.056,17, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %49 olarak dikkate alınacaktır.
Tüm endeks değişiklikleri ekte yer almaktadır. 
 

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877486


BIST




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BIST En Aktif Hisseler17:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 334,10 1.689.273 % 39,15  
GUBRF 32,12 444.610.470 % 10,00  
DURDO 23,76 12.694.898 % 10,00  
IZTAR 8,69 6.138.923 % 10,00  
KNFRT 19,14 51.524.839 % 10,00  
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17:02 Alış Satış %  
Dolar 7,7621 7,7653 % -0,66  
Euro 9,0957 9,1049 % -0,80  
Sterlin 9,9659 10,0159 % -0,45  
Frank 8,3806 8,4311 % -0,97  
Riyal 2,0659 2,0762 % -0,50  
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17:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.886 1.886 -12,16  
Altın Gr. 471 471 -5,26  
Cumhuriyet 3.128 3.176 -25,00  
Tam 3.108 3.186 -34,07  
Yarım 1.502 1.541 -16,48  
Çeyrek 753 771 -8,24  
Gümüş.Ons 23,79 23,82 -0,38  
Gümüş Gr. 5,92 5,93 -0,15  
B. Petrol 41,56 41,56 0,00  
Seans Raporu 17:02
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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