***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.04.2020 21:24
1] ekte sunulmaktadır.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") izni ve Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından devralınması suretiyle, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşilmesine ve ilgili işlemlere ilişkin 27.04.2020 tarih ve 20 sayılı kararı çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 145 ve 147'nci maddeleri uyarınca hazırlanan ve Uzman Kuruluş Raporunda öngörülen tespitleri esas alan Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesi imzalanmış olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz, Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak, ekteki imzalı Duyuru Metni Taslağı ve II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte SPK'ya başvuru yapılmıştır.
Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Duyuru Metni (7.Kısım_son).pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840492
BIST
18:05101.267
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 2.508,40
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.361
En Düşük
100.086
18:056,9887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9887
En Düşük
6,9814
18:057,5706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5706
En Düşük
7,5499
18:05385,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,33
|Açılış
|: 385,20
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|156.721.319
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|118.918
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.544.894
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.228.792
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|167.853
|% 10,00
|
|BMELK
|3,15
|897.719
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.473,30
|282.516
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,60
|266.042
|% -7,07
|
|FRIGO
|14,06
|844.122
|% -6,27
|
|TDGYO
|2,67
|3.397.060
|% -5,99
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|ASELS
|27,48
|831.874.820
|% 3,00
|
|SOKM
|12,00
|588.679.398
|% 2,65
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|YKBNK
|2,12
|357.113.022
|% 5,47
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|IHLGM
|1,07
|134.453.876
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6538
|8,6972
|% 0,94
|
|Frank
|7,1319
|7,1749
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8520
|1,8613
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.717
|1,11
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.525
|-12,60
|
|Tam
|2.532
|2.586
|-16,90
|
|Yarım
|1.234
|1.264
|-6,40
|
|Çeyrek
|619
|632
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|23,02
|23,02
|-1,79
|
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