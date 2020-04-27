***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









1] ekte sunulmaktadır.Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") izni ve Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından devralınması suretiyle, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşilmesine ve ilgili işlemlere ilişkin 27.04.2020 tarih ve 20 sayılı kararı çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 145 ve 147'nci maddeleri uyarınca hazırlanan ve Uzman Kuruluş Raporunda öngörülen tespitleri esas alan Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesi imzalanmış olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz, Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak, ekteki imzalı Duyuru Metni Taslağı ve II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte SPK'ya başvuru yapılmıştır.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 Duyuru Metni (7.Kısım_son).pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840492BIST