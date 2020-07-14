***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Anadolu Cam, Denizli Cam, Paşabahçe Cam ve Trakya Cam ile devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı (Güncelleme)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SISE, ANACM, TRKCM, DENCMDüzeltme Nedeni RevizeYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019Devrolunan Şirketin Unvanı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoSODA, TRASODAS91E5 1,15997 NâmaDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 14.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusundaŞirketimizin 30.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (N. II 23.1 Sayılı Tebliğ), II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (N. II 23.2 Sayılı Tebliğ), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz ile Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş, ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. altında birleşmesi niyetiyle ("Birleşme İşlemi") görüşmelere başlanmıştır. Akabinde Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile birleşme işlemlerinin başlatılmasına, birleşme sözleşmesinin imzalanmasına, SPK'ya duyuru metninin onaylanması için başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.Bununla birlikte, 25.02.2020 tarihinde Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 7222 Sayılı Kanun ("7222 Sayılı Kanun"), anılan tarihte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7222 Sayılı Kanun ile SPKn'nin 23. ve 24. maddeleri değiştirilmiş ve bu çerçevede 27.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) ("N. II 23.3 Sayılı Tebliğ"), yayımı tarihi olan 27.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 27.04.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun tadil edilmesi gerekliliği ortaya çıktığından Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun işbu karar ekinde yer alan şekilde tadil edilmiş hali ile onaylanmasına, bağımsız üyeler dahil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859898BIST