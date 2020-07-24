***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.07.2020 18:49
***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin Anadolu Cam, Paşabahçe Cam, Trakya Cam, Denizli Cam ile devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile Birleşme İşlemine ilişkin SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE, ANACM, TRKCM, DENCM
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019
Devrolunan Şirketin Unvanı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
SODA, TRASODAS91E5 1,15997 Nâma
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Devrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.08.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/07/2020 tarihli kararı ile onaylanmış olan dökümanlar ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Ek-1 Duyuru Metni Bölüm 2.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861739
BIST