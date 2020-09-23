***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme işlemine ilişkin ayrılma hakkı kullanımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ANACM, DENCM, SISE, SODAAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Birleşme İşlemiÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Oy BirliğiÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.08.2020Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.09.2020Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 23.09.2020Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıTRKCM, TRATRKCM91F7 3,37Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin, Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Soda Sanayii Anonim Şirketi ile birlikte tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi işleminin görüşüldüğü 27.08.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin ayrılma hakkı kullanımı süresi 23.09.2020 tarihi saat 17:00 itibariyle sona ermiştir.Bilgilerinize arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876340BIST