Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.09.2020 17:03
GÜNCEL HABERLER



***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Birleşme İşlemlerine İlişkin Pay Dağıtımı ve Son İşlem Tarihlerinin Planlaması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ANACM, DENCM, TRKCM, SODA

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,88239
DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,33089
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,67615
SODA SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 1,15997
PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,53423
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
SISE, TRASISEW91Q3 2.250.000.000 814.228.446,43 3.064.228.446,43 SISE, TRASISEW91Q3
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.250.000.000 TL 814.228.446,43 TL 0 TL 3.064.228.446,43 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.08.2020
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin devralınması suretiyle Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. ("Şişecam") bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında pay dağıtım tarihinin 1 Ekim 2020 tarihi olması planlanmaktadır. Bu planlama doğrultusunda devralınmasına konu edilen halka açık şirketlerimizin Borsa İstanbul A.Ş.'deki son işlem günü 30 Eylül 2020 tarihi olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875464


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:031.105
Değişim :  -0,16% |  -1,78
Açılış :  1.106  
Önceki Kapanış :  1.107  
En Yüksek
1.108 En Düşük
1.100
BIST En Aktif Hisseler17:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEGYO 1,65 77.592.625 % 10,00  
FMIZP 111,10 72.323.169 % 10,00  
ISKUR 467.500,00 907.500 % 10,00  
CMBTN 112,30 36.362.624 % 9,99  
EMNIS 17,07 815.861 % 9,99  
daha fazla
17:03 Alış Satış %  
Dolar 7,5531 7,5566 % 0,70  
Euro 8,9229 8,9287 % 0,69  
Sterlin 9,7286 9,7774 % 0,23  
Frank 8,2728 8,3226 % 0,63  
Riyal 2,0092 2,0193 % 0,69  
daha fazla
17:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.941 -18,51  
Altın Gr. 471 471 -2,01  
Cumhuriyet 3.123 3.170 -12,00  
Tam 3.112 3.189 -7,85  
Yarım 1.504 1.543 -3,80  
Çeyrek 754 771 -1,90  
Gümüş.Ons 26,54 26,58 -0,61  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 -0,13  
B. Petrol 42,03 42,03 -0,19  
Seans Raporu 17:03
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru