***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2020 18:37
***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ANACM, DENCM, SODA, TRKCM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Trakya Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 27 Nisan 2020 tarihinde duyurulmuştur. Birleşmeye işlemine ilişkin muhtemel sorulara yönelik olarak web sitemizde "Birleşme ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları" dökümanı oluşturulmuştur. İlgili dökümana aşağıda belirtilen bağlantıdan ulaşabilirsiniz.Tüm menfaat sahiplerinin dikkatine sunulur.
Web sitesi bağlantısı : https://www.sisecam.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/sunumlar-ve-raporlar/birlesme-ve-bolunmeler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843135
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
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99.280
En Düşük
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 390,05
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|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|639.044
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.771.542
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|665.915
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.329.978
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.725
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.558.613
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.573.746
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8474
|8,8918
|% 0,80
|
|Frank
|7,3432
|7,3874
|% 1,29
|
|Riyal
|1,9077
|1,9173
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|-16,34
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.548
|7,70
|
|Tam
|2.567
|2.614
|11,90
|
|Yarım
|1.253
|1.278
|5,80
|
|Çeyrek
|624
|639
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,95
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|
|B. Petrol
|29,21
|29,21
|-1,76
|