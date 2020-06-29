***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2020 14:09
***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ANACM, DENCM, SODA, TRKCM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Trakya Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 27 Nisan 2020 tarihinde duyurulmuştur. Birleşme ile ilgili ilave ek açıklama dökümanı 29 Haziran 2020 tarihinde oluşturulmuştur. İlgili dökümana aşağıda belirtilen bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Tüm menfaat sahiplerinin dikkatine sunulur.
Web sitesi bağlantısı : https://www.sisecam.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/sunumlar-ve-raporlar/birlesme-ve-bolunmeler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853272
BIST
18:05115.843
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.174,60
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
116.015
En Düşük
114.432
18:056,8561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,8650
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|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
18:057,7111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
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7,7414
En Düşük
7,6775
18:05390,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,19
|Açılış
|: 390,49
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|2.504.960
|% 10,00
|
|DGKLB
|2,75
|248.586.925
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|201.085.689
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|12.859.127
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.553.596
|% 10,00
|
|DAGI
|6,02
|13.936.935
|% -9,88
|
|GLBMD
|4,82
|7.040.166
|% -7,31
|
|TSPOR
|7,59
|508.007.293
|% -6,99
|
|ORGE
|6,55
|137.021.216
|% -6,03
|
|AYEN
|5,01
|242.823.779
|% -6,00
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|HALKB
|6,55
|1.001.231.427
|% 3,97
|
|ASELS
|32,06
|970.740.072
|% 1,97
|
|AKBNK
|6,11
|843.739.863
|% 3,74
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|641.279.695
|% 1,59
|
|TSKB
|1,30
|354.383.686
|% 4,00
|
|KRDMD
|3,12
|834.427.112
|% 2,63
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3856
|8,4277
|% -0,56
|
|Frank
|7,1867
|7,2299
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,17
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,16
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.551
|10,60
|
|Tam
|2.605
|2.617
|10,80
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|5,30
|
|Çeyrek
|633
|641
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,40
|41,40
|0,47
|
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