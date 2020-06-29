***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ANACM, DENCM, SODA, TRKCM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTrakya Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 27 Nisan 2020 tarihinde duyurulmuştur. Birleşme ile ilgili ilave ek açıklama dökümanı 29 Haziran 2020 tarihinde oluşturulmuştur. İlgili dökümana aşağıda belirtilen bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Tüm menfaat sahiplerinin dikkatine sunulur.Web sitesi bağlantısı : https://www.sisecam.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/sunumlar-ve-raporlar/birlesme-ve-bolunmelerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853272BIST