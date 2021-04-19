***DENFA* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
19.04.2021 18:06
***DENFA******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENFA, AKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK72129 117.000.000 16.04.2021 16.07.2021 21.04.2021
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBK72118 1.281.050.000 19.04.2021 07.07.2021 21.04.2021
İlgili Şirketler [DENFA, AKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929280
BIST
17:561.380
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -28,18
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.379
17:568,0935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0357
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
17:569,7380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0655
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
17:56461,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,33
|Açılış
|: 461,70
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:56
|FENER
|31,90
|25.498.149
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.666.320
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.778.442
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|78.814.110
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.833.859
|% -10,00
|
|PAMEL
|30,60
|5.543.674
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.309.205
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|EREGL
|18,22
|1.587.882.709
|% -0,65
|
|PETKM
|6,59
|1.458.761.092
|% 4,11
|
|GARAN
|7,03
|1.119.707.258
|% -3,43
|
|QUAGR
|26,22
|819.963.106
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,32
|730.869.726
|% -1,61
|
|PETKM
|6,59
|1.458.761.092
|% 4,11
|
|EKGYO
|1,87
|368.844.331
|% -1,06
|
|GARAN
|7,03
|1.119.707.258
|% -3,43
|
|ODAS
|3,02
|484.517.160
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,10
|267.943.274
|% -2,78
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0878
|8,0935
|% 0,44
|
|Euro
|9,7317
|9,7380
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,2883
|11,3449
|% 1,49
|
|Frank
|8,8117
|8,8648
|% 1,01
|
|Riyal
|2,1530
|2,1638
|% 0,52
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,28
|
|Altın Gr.
|461
|462
|1,15
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,73
|66,73
|-0,04
|