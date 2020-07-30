***DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
30.07.2020 11:15
***DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
21/02/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZFKK2012
Nominal Değer (TL)
28.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
29/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/08/2020
Vadesi (Gün)
107
İtfa Tarihi
13/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864133
BIST
12:301.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -7,02
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:306,9905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:308,2238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0146
|Açılış
|: 8,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:30438,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,02
|Açılış
|: 438,59
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|453.435
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|453.435
|% 10,00
|
|BURVA
|85,90
|8.222.721
|% 9,99
|
|POLTK
|164,10
|148.052
|% 9,99
|
|PKENT
|954,60
|641.491
|% 9,99
|
|BFREN
|1.060,20
|3.257.995
|% -10,00
|
|DARDL
|12,15
|1.203.506
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|429.106
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.680.522
|% -9,99
|
|EPLAS
|14,62
|17.915
|% -8,34
|
|ASELS
|35,28
|647.736.659
|% 0,00
|
|GARAN
|7,05
|566.439.419
|% -0,70
|
|GUSGR
|6,29
|500.247.001
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,23
|473.738.492
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,26
|329.758.055
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,23
|473.738.492
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,71
|160.697.081
|% 1,18
|
|GARAN
|7,05
|566.439.419
|% -0,70
|
|GUSGR
|6,29
|500.247.001
|% 0,32
|
|KRDMD
|3,00
|204.314.303
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0468
|9,0922
|% -0,02
|
|Frank
|7,6091
|7,6550
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8571
|1,8664
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|-17,08
|
|Altın Gr.
|438
|439
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|2.883
|2.929
|-9,80
|
|Tam
|2.969
|3.015
|-14,50
|
|Yarım
|1.441
|1.469
|-4,80
|
|Çeyrek
|723
|737
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,54
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|5,27
|5,28
|-0,18
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,47
|