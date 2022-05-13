***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş. 418.537.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 418.537.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Spk tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030341BIST