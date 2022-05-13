***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
13.05.2022 18:25
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. 418.537.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 418.537.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Spk tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030341
BIST
18:052.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 28,25
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.427
En Düşük
2.397
18:0515,4796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0956
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
18:0516,1388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1330
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
18:05901,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,60
|Açılış
|: 901,35
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|40,48
|108.621.154
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.716.091
|% 10,00
|
|DURDO
|22,66
|41.817.146
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|41.056.533
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|300.323.565
|% 9,99
|
|UFUK
|40,88
|935.702
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|3.234.985
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|2.217.301
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|143.613.030
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|230.105.112
|% -9,95
|
|THYAO
|42,48
|3.862.950.371
|% 1,48
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|SISE
|19,71
|2.150.492.372
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,67
|1.467.550.845
|% -0,63
|
|TUPRS
|256,20
|1.265.030.647
|% 1,55
|
|DOHOL
|3,81
|1.113.019.360
|% 4,67
|
|EKGYO
|2,69
|534.862.648
|% 0,75
|
|KARSN
|5,33
|885.726.983
|% 4,51
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,55
|619.405.483
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4720
|15,4819
|% 0,64
|
|Euro
|16,1235
|16,1462
|% 0,88
|
|Sterlin
|18,8803
|18,9750
|% 1,09
|
|Frank
|15,3830
|15,4757
|% 0,88
|
|Riyal
|4,1129
|4,1335
|% 0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-11,72
|
|Altın Gr.
|902
|902
|2,36
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-16,00
|
|Tam
|6.075
|6.231
|-8,35
|
|Yarım
|2.936
|3.014
|-4,04
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,46
|10,49
|0,27
|
|B. Petrol
|111
|111
|4,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 57 artarak (% 1.15 ) 2, 169
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, BRMEN, GZNMI, ULUUN, KRONT, KONKA, EMNIS, GSDHO, IMASM, GLBMD
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, UFUK, KAPLM, SELVA, LIDFA