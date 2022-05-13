***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Spk OnayıYetkili Organ Karar Tarihi 28.03.2022İhraç Tavanı Tutarı 418.537.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.05.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.05.2023Ek AçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş. 418.537.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 418.537.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Spk tarafından onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdfEK: 2 İhraç belgesi..pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030340BIST