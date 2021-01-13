***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.01.2021 17:25
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 80
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZFK42122
Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 50.000.000 -TL nominal değerli 80 gün vadeli, 02.04.2021 itfa tarihli TRFDZFK42122 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 12.01.2021 tarihinde tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901916
BIST