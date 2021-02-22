***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 21.05.2021Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,65Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,85Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZFK52113Vade Başlangıç Tarihi 18.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,95741Ek AçıklamalarŞirketimiz, 50.000.000 -TL nominal değerli 92 gün vadeli, 21.05.2021 itfa tarihli TRFDZFK52113 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 18.02.2021 tarihinde tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911314BIST