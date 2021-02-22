***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.02.2021 10:33
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,65
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,85
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZFK52113
Vade Başlangıç Tarihi 18.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,95741
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 50.000.000 -TL nominal değerli 92 gün vadeli, 21.05.2021 itfa tarihli TRFDZFK52113 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 18.02.2021 tarihinde tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911314
BIST
11:101.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,03
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.561
11:107,0122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0308
|Açılış
|: 6,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0125
En Düşük
6,9534
11:108,4943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0305
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4943
En Düşük
8,4299
11:10403,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,74
|Açılış
|: 403,76
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
404,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler11:08
|LINK
|42,70
|25.331.011
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
|
|SAYAS
|17,52
|14.607.352
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,63
|8.796.803
|% 9,98
|
|BRISA
|30,44
|70.922.724
|% 9,97
|
|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|FENER
|31,92
|119.943.406
|% -8,59
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
|
|SASA
|41,36
|1.270.982.379
|% -7,72
|
|THYAO
|12,58
|475.960.482
|% 2,28
|
|KOZAL
|145,60
|455.182.521
|% 0,48
|
|VAKBN
|4,72
|414.272.008
|% -1,67
|
|HEKTS
|32,72
|392.500.132
|% -6,14
|
|VAKBN
|4,72
|414.272.008
|% -1,67
|
|CEMAS
|2,37
|201.619.407
|% 3,04
|
|KARSN
|5,35
|376.750.170
|% 2,69
|
|IHLAS
|1,12
|68.726.713
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,46
|140.707.470
|% 0,82
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0094
|7,0121
|% 0,44
|
|Euro
|8,4895
|8,4952
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,7691
|9,8181
|% 0,21
|
|Frank
|7,7443
|7,7909
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8601
|1,8695
|% 0,24
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|9,47
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,74
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,39
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,07
|
|B. Petrol
|62,67
|62,67
|0,53
|