Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.02.2021 10:33



***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,65
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,85
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZFK52113
Vade Başlangıç Tarihi 18.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,95741

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 50.000.000 -TL nominal değerli 92 gün vadeli, 21.05.2021 itfa tarihli TRFDZFK52113 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 18.02.2021 tarihinde tamamlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911314


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:101.568
Değişim :  0,51% |  8,03
Açılış :  1.563  
Önceki Kapanış :  1.560  
En Yüksek
1.570 En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler11:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 42,70 25.331.011 % 9,99  
MERIT 311,70 701.013 % 9,99  
SAYAS 17,52 14.607.352 % 9,98  
VAKFN 17,63 8.796.803 % 9,98  
BRISA 30,44 70.922.724 % 9,97  
daha fazla
11:08 Alış Satış %  
Dolar 7,0094 7,0121 % 0,44  
Euro 8,4895 8,4952 % 0,37  
Sterlin 9,7691 9,8181 % 0,21  
Frank 7,7443 7,7909 % -0,13  
Riyal 1,8601 1,8695 % 0,24  
daha fazla
11:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.792 9,47  
Altın Gr. 404 404 3,74  
Cumhuriyet 2.657 2.697 5,00  
Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,34 27,39 0,17  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 0,07  
B. Petrol 62,67 62,67 0,53  
Seans Raporu 11:08
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru