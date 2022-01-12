***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.01.2022 18:22
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZFK42213 ISIN KODLU İSKONTOLU BONO İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 86
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 22,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,22
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZFK42213
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,95019
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimiz, 100.000.000 -TL nominal değerli 86 gün vadeli, 08.04.2022 itfa tarihli TRFDZFK42213ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 12.01.2022 tarihinde tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993206
BIST
18:052.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 18,18
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
18:0513,2869
En Yüksek
|Değişim
|: -3,77%
|| -0,5200
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,1553
18:0515,1996
En Yüksek
|Değişim
|: -3,19%
|| -0,5001
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,0502
18:05776,30
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -32,42
|Açılış
|: 776,30
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
771,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|118,80
|29.041.567
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|22.508.906
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.613.663
|% 9,96
|
|KRDMB
|11,49
|110.583.373
|% 9,95
|
|KRDMA
|11,49
|230.839.122
|% 9,95
|
|KRSTL
|4,10
|76.559.428
|% -9,89
|
|MMCAS
|3,33
|452.334
|% -9,26
|
|GEDZA
|19,23
|46.262.995
|% -8,86
|
|PENTA
|332,50
|42.421.477
|% -5,00
|
|BALAT
|8,48
|399.919
|% -4,72
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|THYAO
|26,88
|2.835.751.396
|% -0,07
|
|EREGL
|31,58
|2.590.050.967
|% -0,57
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 3,47
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,38
|414.601.111
|% 0,42
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1983
|13,2888
|% -3,75
|
|Euro
|15,1143
|15,1936
|% -3,22
|
|Sterlin
|18,0770
|18,1677
|% -3,59
|
|Frank
|14,4249
|14,5118
|% -3,05
|
|Riyal
|3,5140
|3,5317
|% -4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|3,67
|
|Altın Gr.
|773
|773
|-35,41
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|-0,29
|
|B. Petrol
|85,12
|85,12
|1,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
-
17:56GENIL
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 809, 165 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
-
17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
-
17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem