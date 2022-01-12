***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZFK42213 ISIN KODLU İSKONTOLU BONO İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.04.2022Vade (Gün Sayısı) 86Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 22,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,22Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZFK42213Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,95019Kupon Sayısı 0İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimiz, 100.000.000 -TL nominal değerli 86 gün vadeli, 08.04.2022 itfa tarihli TRFDZFK42213ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 12.01.2022 tarihinde tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993206BIST