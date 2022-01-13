***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.01.2022 10:01
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZFK42213 ISIN KODLU İSKONTOLU BONO İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 86
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 22,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,22
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZFK42213
Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,95019
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimiz, 100.000.000 -TL nominal değerli 86 gün vadeli, 08.04.2022 itfa tarihli TRFDZFK42213ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 12.01.2022 tarihinde tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993301
BIST
11:172.075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 11,08
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.076
En Düşük
2.054
11:1713,5493
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 0,3258
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
11:1715,5769
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,4207
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,6827
En Düşük
15,0822
11:17795,12
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 18,15
|Açılış
|: 795,12
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler11:17
|UZERB
|74,85
|1.273.273
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|824.955
|% 9,96
|
|PKENT
|7.899,10
|2.369.313
|% 6,96
|
|NETAS
|19,94
|25.915.927
|% 6,46
|
|KAPLM
|36,26
|13.575.839
|% 6,21
|
|BRMEN
|2,69
|161.123
|% -4,27
|
|DOCO
|1.279,80
|11.724.944
|% -3,63
|
|TRILC
|11,26
|7.889.602
|% -3,35
|
|BLCYT
|15,28
|5.867.982
|% -3,23
|
|QUAGR
|12,10
|10.216.182
|% -2,65
|
|KRDMD
|13,04
|1.943.253.021
|% -0,08
|
|THYAO
|28,08
|1.618.676.720
|% 4,46
|
|GARAN
|11,90
|536.688.002
|% 0,42
|
|ASELS
|24,60
|524.107.068
|% 1,82
|
|SISE
|15,03
|522.716.409
|% -1,05
|
|KRDMD
|13,04
|1.943.253.021
|% -0,08
|
|YKBNK
|3,88
|463.719.966
|% 0,00
|
|DARDL
|3,77
|228.221.884
|% 5,90
|
|THYAO
|28,08
|1.618.676.720
|% 4,46
|
|GARAN
|11,90
|536.688.002
|% 0,42
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5366
|13,5493
|% 2,46
|
|Euro
|15,5533
|15,5769
|% 2,78
|
|Sterlin
|18,5158
|18,6086
|% 2,43
|
|Frank
|14,7624
|14,8513
|% 2,42
|
|Riyal
|3,5915
|3,6095
|% 2,23
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-0,96
|
|Altın Gr.
|797
|797
|19,89
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|0,23
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-0,11
|